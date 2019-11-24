國人最關心旅美投手陳偉殷能否加入中華隊，參加明年4月1日開打的「6搶1奧運最終資格賽」，今（24）日清晨返國的殷仔表示，撇開想續留美職不談，今年球季他都擔任牛棚的角色，如果在6搶1資格賽要轉任先發投手還需要調整，會有一定的難度。

陳偉殷說，今年球季春訓期間就獲悉要轉任牛棚投手，而非過去習慣的先發角色，球團自然有其考量。球季期間自己還想靠著球場上的表現，爭取重返先發輪值的機會，無奈始終無法如願，整個球季都擔任後援投手。而「6搶1奧運資格賽」中華隊最缺的是先發投手，如果他要扛下先發，還需要重新調整，可能有點難度。

事實上，陳偉殷能否打6搶1資格賽，關鍵還是他能否找到新東家。以他的狀況而言，今年並無傷情，都可正常出賽，且具有左投優勢，加上明年的薪水仍由馬林魚隊支付，只要不堅持擔任先發投手，要找到新東家應該不難，這也就是他所說的「身份」問題，既然要顧到自己在大聯盟的前途，就無法分身參加其他的比賽。

(中時電子報)