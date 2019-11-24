「最近好累喔，應該來吃點B群！」、「有人說吃B群皮膚會變好耶！要不要來試試看」、「老是覺得腰酸背痛，是不是該吃B群來保養一下」、「聽說吃B群對老年癡呆症有幫助，是真的嗎？」一連串的問題，把維生素B群講得好神奇。

台灣營養基金會副執行長周怡姿說，就保健食品來說，B群是人體每天所需的營養素，從小孩到老年人都需要，加上維生素B群可說是最早開發出來的營養補充品，使用歷史久遠，早年很多人都會託國外親友帶回來，民眾對它並不陌生，也相對覺得安全。

一般以為B群是水溶性維生素，就算多吃了，也可藉由尿液排出體外，所以大部分人的使用觀念都是「沒病補身、吃安心的」；也就是上述的多種原因，造成B群一直是國人心目中必買必吃的暢銷保養品。

維生素B群是在身體裡幫助新陳代謝和能量運轉的重要輔酶，8種維生素B各司其職，將攝取的營養素轉換成身體所需的能量，幫助維持皮膚和肌肉健康，增進免疫系統和神經的運作，促進細胞生長和分裂，包括促進紅血球產生、預防貧血等。

雖然說補充維生素B群相對來說是比較安全的保健食品，但若能重新檢視自己的三餐是否營養均衡、食物攝取豐富，不用額外花錢就可以獲得營養，才是補充維生素B群的正確觀念。

從食物中攝取充分的B群並不難，不見得一定要額外補充才行，含有B群的食物非常多，各類深色蔬菜、水果、奶、蛋、豆、魚、肉、全穀類、堅果類等食物，都含有不同的維生素B，每日只要均衡攝取6大類食物，就可輕鬆獲取B群的營養。

◆多吃糙米、全穀類（紅豆、薏仁、小麥胚芽）：

糙米富含維生素B1，而白米飯卻接近於零。現代社會的飲食常過於精緻加工，如白米飯、白麵包、麵條、糕點餅乾等，使得日常飲食不再含有豐富的維生素B群，因此，建議要多吃全穀類食物，增加攝取維生素B1和B6。

◆奶類製品（牛奶、優酪乳等）：

奶類是維生素B2和B12很好的來源。營養調查發現，國人攝取奶類仍然不足，連帶的維生素B群的獲取也受限，建議每天應攝取2杯奶。

◆深綠葉菜類（菠菜、青花菜、甘藍菜等）：

深綠色蔬菜含有豐富的葉酸、菸鹼酸和泛酸，建議一天至少3份（1.5碗）。蛋白質來源的食物比如蛋、黃豆、魚、瘦肉和內臟類，也都是B群的重要來源。

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(中時電子報)