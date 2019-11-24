澳洲媒體昨(23)日刊載一名自稱是大陸間諜的王立強，向澳洲情報部門投誠，揭露曾直接介入2018台灣選舉，並稱去年曾捐給國民黨總統候選人韓國瑜人民幣2000萬，引發國內政壇軒然大波。對此，向來批判韓國瑜的名嘴黃創夏沒有見獵心喜，直指「這個共諜可能胡說丶鬼扯！」，果真，昨夜大陸公安單位即公告王立強是名詐騙犯。

名嘴黃創夏昨(23)日在臉書貼文，在此，要特別說點公道話⋯⋯韓營拿到中國資助八千萬元？此話大有問題，這個共諜可能胡說丶鬼扯！

黃創夏表示，中飽私囊的大陸貪腐風氣，浮報丶虛報A錢的可能性，「很高丶很高丶非常高」。這個情況，就是大家為什麼特別討厭共産黨丶不信任中國的原因。不過，要說這個大爆料是共産黨和民進黨「聯手黑韓」，絶對是天大的笑話。

不過，黃創夏仍表示，依公安的通報，如此「犯行累累」之徒，竟然可以「來去自如」？「中國公安」和「澳洲政府」，你相信誰？黃選擇後者！

(中時電子報)