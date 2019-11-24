俗話說：「日有所思，夜有所夢。」有些人起床後會覺得自己的夢很長，像連續劇一樣，而且半夜醒來再繼續睡時，夢境竟然還連得上，這是因為快速動眼期的腦波運作太過活躍，不致於因中途醒來而打斷。

絕大多數的人都有過一整晚都在做夢，無法睡個好覺的經驗，甚至夢到被追逐、跳躍等激烈情節，醒來時彷彿剛完成激烈活動，疲憊不堪，睡覺不但沒有達到休息的效果，反而愈睡愈累。

做夢原本是正常的睡眠反應，但現代人壓力大，再加上聲光刺激，改變睡眠型態，延長做夢的時間，反而讓夢占據了多數的睡眠。

做夢是很正常的事情，要了解做夢的原因，得先知道睡眠結構。振興醫院精神科主治醫師嚴烽彰表示，足夠的睡眠時間約有4-5個睡眠週期，每個週期約1.5小時。每個週期又可區分為淺睡期、深睡期與快速動眼期。

嚴烽彰表示，做夢是正常的睡眠反應，但多夢卻意味在整個睡眠期間，快速動眼期所占的時間太長，相對地壓縮了深睡期，患者沒有足夠的深睡期可以放鬆，這時需要重視的問題不是做夢，而是無法深睡所引發休息不足的疑慮。

睡眠時多夢，顯示讓人放鬆的深睡期過短，無法徹底達到休息的目的，白天精神當然比較差，但嚴烽彰強調，即使白天覺得很累，也不建議補眠，以免對晚上的睡眠產生排擠作用，反而打亂整個睡眠，晚上早點入睡是比較建議的做法。

長期多夢的人，顯示其睡眠品質不佳，也由於深睡期不足，無法充分達到休息的目的，情緒容易失調，出現憂鬱的反應，臨床上，焦慮、憂鬱與失眠通常伴隨而來，建議可以下列2方式，改善多夢：

1、配合醫師治療：

在多夢的治療上，西醫會先藉由生理回饋的方式，進行放鬆治療，再評估是否有用藥的必要。

用藥多為鎮靜安眠類藥物，白天給予較輕劑量的藥物做為安神之用，晚上則給予安眠藥與抗憂鬱藥物。

2、調整睡眠結構：

用藥並不是最好的治療之道，藉由正確的睡眠衛生，調整睡眠結構，延長深睡期，縮短動眼期，才是改善多夢的根本之道。

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(中時電子報)