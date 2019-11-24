為了挽救不斷下滑的全國轉播收視率，NBA研議多項重大改革，包括縮減賽季至78場、季後賽爭奪增加到10席、例行賽中額外舉辦錦標賽，以及總冠軍賽打破東西區建制。這些措施明年5月會由聯盟董事表決，最快於2021-22賽季實行(NBA第75周年)。

縮短賽季可以減少「背靠背」的連日出賽，雖然少賺幾場門票，但讓球星出現在全國轉播顯然更重要。例行賽之中插入的錦標賽則是希望提升例行賽關注度，因為近年大家都過度把重心向季後賽傾斜。比賽日程預定為每季感恩節之後(11月的第4個星期四)，30支球隊都要參加，獲勝球隊能獲得獎賞。這是仿照歐洲足球的設計，歐洲足球除了職業聯賽之外還有一大堆比賽可踢。

這些改變一定會引來反對意見，聯盟總裁席爾佛(Adam Silver)說：「我知道傳統派的不喜歡這樣，他們說沒人在乎這種新增的賽事。但我認為聯盟有能力創造新的傳統，只是這需要時間。」

季後賽增加到10席則是類似職棒外卡的設定，例行賽的老七和老八不再是保證席次，必須由第7、8、9、10名打外卡戰來爭奪最後兩席。此舉是希望減少球隊擺爛，增加他們打進前10名的誘因。

最後是季後賽打到最後四強時(東區冠軍戰、西區冠軍戰時)，將打破建制重新設定對戰組合，讓戰績最好的兩支球隊有機會在總冠軍賽碰頭。假使最後4隊裡戰績最好的兩隊都是西區球隊，那麼最後有可能會形成兩支西區球隊爭奪總冠軍。

(中時電子報)