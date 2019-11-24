一名自稱大陸共諜的陸籍男子王立強透過澳洲媒體爆料，大陸提供金援影響台灣選舉，韓國瑜昨嚴正澄清，並要王立強來台拿出證據，他直言，若拿中共一塊錢，將立刻退出總統選舉。對此，自由作家洛杉基預言，最後的真相，一定讓所有人跌破眼鏡或笑掉大牙。

韓國瑜陷入共諜案引發關注。對此，大陸公安機關昨發出闢謠通報，指澳洲媒體自稱共諜的26歲王立強是涉案在逃人員。王立強2016年就曾因詐騙被判緩刑，今年又虛構進口汽車投資項目，詐騙460多萬元人民幣，4月已被警方立案偵查，前往香港所持有的護照及永久居留證件都是偽造的。

洛杉基則在臉書提及一名網友的留言稱，「去年九合一大選，韓國瑜是什麼東東？莫説北京根本不知道他的底細，連華盛頓也對他陌生異常！所以韓國瑜能夠在陌生高雄翻轉，就是靠他非大家熟悉的人物，用新鮮的語言，打動高雄選民！」

洛杉基表示，如今卻傳出大陸共諜向澳洲政府投誠，供出北京去年贊助韓國瑜2000萬人民幣，影響選情，真是鬼打架！故事編的夠拙劣，幕後編劇、導演就是萬惡的美國政府，配合蔡政府抹紅韓國瑜，以免韓國瑜當選後「和中」，讓美國無法再使用台灣牌去戳北京的脊樑骨。

洛杉基批，只有白癡才會相信「『賤』諜」被抓後像瘋狗般亂咬，說不定想從美澳拗一個政治庇護，所以要他說什麼就說什麼，也只有蔡政府才會撿來當槍使。「最後的真相，一定讓所有人跌破眼鏡或笑掉大牙！」

(中時電子報)