多數人提到靜脈曲張，最先會聯想到的則是下肢腿部的靜脈曲張。其實，有靜脈的地方，就有可能會出現「小青蛇」的問題。

至於哪些部位常見靜脈曲張呢？除了腿部，肛門、食道、陰囊內、臉部都會發生靜脈曲張，且各有不同的症狀和治療、預防方法：

1 、腿部靜脈曲張

腿部的靜脈曲張是最為人熟知的靜脈曲張。因為人是直立行走的動物，所以血液流動會受到地心引力影響，特別是在下肢，靜脈必須應付更大壓力，才能讓血液回流到心臟完成循環。

亞東醫院院務顧問、整形美容外科醫師林佐武說，靜脈曲張最明顯症狀就是被撐大的靜脈像是一條彎彎曲曲河流一般，鼓高的靜脈隆起，但以手指觸摸時，卻是一條彎曲的凹槽；有的人會覺得雙腿容易累、不能久站，若沒有治療，甚至還會造成血管栓塞、皮膚潰爛、蜂窩性組織炎等。

預防靜脈曲張，最好的方式當然就是想辦法加強靜脈回流能力。現代人因為多為辦公室一族，整天幾乎都坐在椅子上，除了不利於血液循環外，採坐姿時，腹部壓力甚至大過站立姿勢，所以不論是久坐或久站，最好都要不定時變換一下動作；必須經常站立的人，建議可以適時穿上彈力襪。

2 、痔瘡

別懷疑！痔瘡也是一種靜脈曲張。書田診所大腸直腸肛門科主任胡煒明指出，在肛門部位發生的靜脈曲張，一般就稱為痔瘡；會產生靜脈曲張主要還是因為壓力導致，因為人是僅有的直立動物，肛門墊長期承受壓力導致血液循環受到阻礙或是讓週圍組織變弱。

胡煒明指出，現代人因為飲食西化影響，導致纖維質攝取量過少，特別是女性，更容易產生便祕，一旦便祕就會增加排便時的肛門壓力，長期下來就會產生痔瘡現象。最常見的症狀就是出血、脫垂、脫垂、搔癢感或是腫脹痛。

要預防痔瘡發生其實很簡單，只要睡眠充足，維持良好排便習慣，平時不要吃辛辣食物、少喝酒，特別注意纖維質的攝取以及水分的補充，如此一來就能避免痔瘡找上門。

3、食道靜脈曲張

講起高血壓，大家都應該很熟悉，但是許多人卻不知道，我們平時量測的血壓主要都是動脈，而食道靜脈曲張卻是靜脈高血壓所造成，特別是肝硬化的病人更為常見。

台北醫學大學附設醫院心臟外科主任許傳智解釋，當肝臟因為硬化或是其他因素出現問題時，就會導致肝門靜脈系統出現阻塞，原本的血流就會透過胃上端和食道血管流到奇靜脈到心臟，但是這些替代血管原本就較為纖細與脆弱，當大量血流通過時會讓血管逐漸擴大，就會形成靜脈曲張甚至成為靜脈瘤，所以最常見的食道靜脈曲張症狀就是病患吐出大量鮮血，這也就是為什麼1/4的肝硬化病人，會因為吐血而過世。

雖然有很多疾病都可能會造成食道靜脈曲張，但對於預防方法還沒有很好的解答，所以只能呼籲有肝臟疾病的患者應該特別注意，最好能定期進行內視鏡的檢查，才能確切掌握食道靜脈曲張程度，避免破裂意外發生。

4、精索靜脈曲張

靜脈曲張也可能是造成不孕的兇手之一！如果男性可以在自己的陰囊表面，或是用手觸摸，發現有如蚯蚓般的血管突出條狀分布，就要擔心可能是精索靜脈曲張。

根據統計，成年人約有1成5罹患此疾病，但如果是不孕症患者，罹患率就提升到4成，因此要特別提醒擔心不孕的夫婦，也要將精索靜脈曲張列為檢查項目。

長庚醫院泌尿科主治醫師黃世聰解釋，左側精索靜脈進入到左腎靜脈、右側精索靜脈則進入下腔靜脈時，特別是左側，因為靜脈匯合角度呈現垂直，回流壓力較大，比較容易造成左側精索靜脈曲張（占9成，約只有1成為兩側同時發生)。當精索靜脈血液回流受阻，血管會逐漸變粗、變彎曲，陰囊內可摸到或看到如蚯蚓般的腫脹血管，但是多數精索靜脈曲張的人症狀並不明顯，有人則是會出現腫脹、疼痛不適，特別是在久站、劇烈運動後。

特別要注意的是，嚴重精索靜脈曲張可能會影響青春期睪丸的發育，所以如果發現睪丸有一大一小或是精蟲品質受到影響，就應該積極處理，或者是出現嚴重下墜疼痛或陰囊異物感、追蹤期間發現睪丸開始有萎縮象徵造成兩側睪丸大小不一、或有男性不孕的問題。都應接受詳細檢查，確定是否罹患精索靜脈曲張，以便採取手術治療。

要避免精索靜脈曲張惡化，黃世聰說，如果是在青少年期間就發現，即使沒症狀，最好也要每6～12個月間接受門診追蹤，必要時可以用超音波檢查並追蹤睪丸大小。平時則應避免久站、下腹過度用力、激烈運動等。

5 、臉部微血管靜脈曲張

臉經常紅咚咚的也會是靜脈曲張嗎？靜脈與動脈從頸部進入到臉部後會合流轉為微血管，微血管若出現擴張現象，也就是一般所謂的「蘋果臉」，所以被人稱讚臉紅咚咚時，也別高興得太早，最好先確定自己不是敏感肌膚所造成的微血管擴張。

長庚醫院醫學美容科主任胡倩婷說，很多人會把酒糟皮膚與微血管擴張皮膚搞混，前者是因為血管內膜發炎及真皮組織退化所造成的病變，主要發在鼻頭、兩頰與下巴；後者則是因為自體組織反應，刺激神經末端改變了血管通透性，或是因為紫外線傷害讓血管失去彈性，造成的微血管擴張。

除了一些體質因素外，用錯藥物或保養品，反而造成微血管擴張更為嚴重。像是使用類固醇藥膏，反而讓皮膚愈變愈薄；或者是使用A酸、荷爾蒙類的保養品，加上陽光曝曬，促使微血管擴張更為嚴重。

要怎麼預防微血管擴張？建議如果是自身體質問題，應該要早一點就醫控制，此外，更年期婦女也容易發生潮紅。最重要的是，一定要改正生活型態，不要抽菸、喝酒、熬夜，也不要吃過度辛辣的食物，平常也要注意臉部肌膚保養及防曬，才能避免在季節變換時，讓自己成為「紅臉一族」。

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(中時電子報)