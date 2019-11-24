林心如哄女兒要她別生氣。(圖／翻攝自微博)

林心如婚後育有一女「小海豚」。(圖／本報系資料照)

林心如和霍建華婚後育有一女「小海豚」，雖然把重心都放在家庭和孩子上，但偶爾仍會因工作需要暫時分開，近日她參與大陸綜藝《親愛的客棧》，趁空閒時間視訊小海豚，不過卻因太想女兒，在鏡頭前哭出來。

林心如趁節目錄製空檔，和女兒視訊，電話一接起來，她就開心露出燦笑，「寶貝～跟媽咪說說話好不好？妳有沒有想媽咪？」而她也被問到在哪裡，趕緊解釋自己在上班，而且是在很遠的地方上班。不過女兒似乎不太開心，明顯不太理她，讓林心如看了難過又不捨，忍不住掉下淚來。

而她也只能笑著跟家人說：「她生我的氣，我知道」，但因為還要工作，她也只能哄女兒：「不生媽咪的氣好不好？媽咪上班啊，很快就回去了。I love you」，難得露出母愛一面，讓網友都直呼好暖，大讚她是好媽媽。其實，之前受訪時，林心如就透露要去工作時，小海豚都會抱著她撒嬌「媽媽不要去上班」，這次因為工作暫時分開，會很思念女兒也是人之常情。

(中時電子報)