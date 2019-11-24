國民黨總統候選人韓國瑜昨遭外媒爆料捲入共諜案，遭指控收了陸方8千多萬人民幣，韓國瑜昨晚火速駁斥完全子虛烏有。對此，前台北縣長周錫瑋開直播震怒表示，他反問全國民眾，今天蔡動用這麼多方法去檢視韓，那我們要不要用同樣的方法去檢視蔡？「內湖那塊土地，蔡是怎麼知道會都更的？「蔡是否動用國家機器去賄選？蔡是否動用公權力強迫公營單位去輔選？

周錫瑋昨晚開直播回應韓國瑜遭民進黨指控捲入共諜案風波。他反問蔡英文買土地的錢是從哪裡來的，蔡英文要不要出來說明？暴利炒地怎麼都無人追究？」。

他直言，「蔡英文先前編造紐約大使館是她買的」，結果根本不是，蔡英文要不要出來說明清楚？」這些事情應用同等檢視韓國瑜的標準，去檢視蔡英文、檢視執政黨，這才公平。

周錫瑋再問，「蔡英文是否動用國家機器去賄選？蔡是否動用公權力強迫公營單位去輔選？蔡是否動用『國家機器檢視韓國瑜』再添油加醋。來抹黑韓國瑜。蔡是否黨政不分？進而開放酬佣了。英系、蘇系、新潮流、菊系、龍系。蔡該不該解釋，是怎麼把博士論文變國家機密的？蔡英文該不該讓大家學習一下，是怎麼炒地皮的？蔡能不能跟韓國瑜一樣，如果上述有所不法，是否要退出選舉？」。

周錫瑋痛斥，民進黨將選舉打成這樣骯髒，對於蔡英文的事情，列為國家機密不公開。對於韓國瑜的事情，全部都挖出來公審。

周錫瑋呼籲，媒體們是監督政府的第四權，但都跑去監督韓國瑜。這是很荒謬的，蔡英文的劣政，終將衰亡。明年投票日，讓全世界都看到中華民國真正模範。

(中時電子報)