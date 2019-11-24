本周事業運前三名:

1.羊

工作:本周運勢順暢且有意外收穫，為第一名。遠方財帶動，出差奔波勞苦，卻也甘之如飴，忙是好事。

1.牛

工作:本周運勢向上，同為第一名。意外的貴人引薦業務，加上你的積極努力，是個快速進財的機會，要好好把握。

1.狗

工作:本周運勢繼續強旺，同為第一名。工作雖多到做不完，但同時更是人脈大收穫的時候，前途光明。

2.龍

工作: 本周運勢還不差，為第二名。你的專業經驗及工作信心，在這一波人事變動中毫不影響，並且還小小升職。

2.雞

工作:本周運勢越挫越勇，同為第二名。工作奔波辛苦的一周，要注意說話的情緒，以免被誤會，徒增煩惱。

3.蛇

工作:本周運勢上升，為第三名。以才藝，技術專業出名的人，年底前特別忙碌，但也是財源收穫最飽滿的時刻。

3.馬

工作: 本周運勢還是不錯，同為第三名。很會賺錢又很會花錢的你，要注意收支平衡，太過自信往往會跌一跤。

3.猴

工作:本周運勢衝破困阻，同為第三名。原本遇到的困難得到化解與原諒，你依然是市場中最拼命的那個人。

圖/中國時報提供

本周財運前三名:

1.牛

財運:財運的到來有點意外，快速的進財，快速的轉手。也有偏財運。留下來的部分，建議要好好理財，否則很容易亂花。

2.羊

財運:正財居多的一周，收入雖好，但是很難留住。注意本周花消大，更包括日後的大筆支出，理性記帳消費吧。

3.蛇

財運:本周收入現金居多，部分偏財進帳。雖然投入時間多，卻是快樂收入與消費的時刻。可以好好慰勞自己一番。

圖/中國時報提供

本周愛情運前三名:

1.馬

愛情:本周愛情運旺盛，對於單身者來說，年底的聖誕節，尾牙，公司年會雖然還沒到，你已經受到注目關心的眼神了。

1.羊

愛情:本周愛情運頗佳，與男友空出假期的輕旅行，前往溫暖的地方，春暖花開的好心情。

2.牛

愛情:桃花盛開的一周，機會大好，單身者戀情豐富，不乏意外追求者，已婚男性要注意，小心新認識的異性朋友大獻殷勤。

3.龍

愛情:本周愛情運甜蜜，正在戀愛中男女，雖然在吃喝玩樂上花費不少，但是也共同投資學習，很有收穫。

圖/中國時報提供

本周健康運前三名:

1.雞

健康:健康運頗佳的一周，最愛每晚的泡澡，可以多放一些適合的精油，達到多重放鬆，保養的效果。

2.猴

健康:健康運不錯，天冷注意多保暖足部，無論是泡腳，腳底按摩或是泡澡，都是對身體養護最方便容易的。

3.龍

健康:本周健康運好，但是眼睛壓力大，眼壓高的原因除了長時間電腦手機，還包括了睡眠時間的長期不足，葉黃素需補充。

圖/曼樺老師提供

(中時 )