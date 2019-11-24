今天各地白天舒適至微熱、早晚稍涼。明天、周二(11/25、26)開始東北季風南下，北部、東北部、東部有局部雨，北台灣氣溫下降轉濕涼，背風面受影響較小。之後周四(11/28)又有另一小波東北季風南下，冷空氣上一波略強一些，北部、東北部、東部有局部雨、降溫。氣象專家吳德榮指出，月底之前皆無強冷空氣，達到「大陸冷氣團」的14度以下，看來首波冷氣團需等到12月才有。

氣象局資料顯示，明天東北季風增強，從周二到周五北部、東北部及東部有雨，中部以北及宜蘭低溫18、19度，高溫約20到24度間，其他地區溫度為20~29度。降雨方面，北部、東半部有小範圍降雨，其中明天一宜蘭有局部大雨。周六(11/30)東北季風稍減弱，北部、東半部有局部短暫雨。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說道，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，周三、周四前後，菲律賓東方海面有熱帶擾動發展；是否能打平1958年以來，11月颱風生成數最多的記錄(6個)，值得觀察。同時到月底之前，都沒有強冷空氣達到大陸冷氣團14度以下的低溫，第一波冷氣團要等到12月。

(中時電子報)