籃網官方正式宣布明星後衛厄文將因右肩傷勢，至少還要缺席1周，也就代表他不打接下來遭遇尼克、騎士與塞爾提克的連3場客場比賽，甚至不會飛往克里夫蘭與波士頓，也讓目前擔任球評的帕金斯怒批厄文詐傷，單純不想被球迷狂噓。

「厄文可能在球季開打之前，就研究過整個賽程，然後計畫這次一整套的受傷過程，其實理由很簡單，因為他根本不想回到波士頓，不想經歷在波士頓的煙硝味！」帕金斯說，擺明就在暗示厄文為了不想回到波士頓被噓，才會假裝受傷。

儘管帕金斯早就看厄文很不順眼，先前就曾說過厄文像個長不大的小孩子，只會在球隊內部胡亂鬧事，更認為厄文的情緒多變問題，早就傷害過不少隊友，其中包含「小皇帝」詹姆斯，如今看到厄文不敢回去波士頓，帕金斯當然不會客氣。

《The Athletic》記者瓦登也爆料，厄文自從2017年夏天跳槽塞爾提克，他僅在克里夫蘭打過1場比賽，那就是2017-18年球季開幕戰，他在那個球季東區冠軍賽也因傷提前報銷，上季兩場遭遇騎士的客場比賽，他也「剛好」因傷缺陣。

(中時電子報)