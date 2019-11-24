隨著鳳凰颱風遠離，今日全台各地大多為多雲到晴的好天氣，白天溫度北部、宜花26、27度，其餘各地高溫約28～30度，入夜後東北季風增強，北部、東半部地區將有降雨機率，深夜、清晨的低溫也將下降到18度，早晚溫差仍大。

氣象達人彭啟明表示，今晚東北季風增強，將持續到周二（26），迎風面都有較高降雨機率，但這波東北季風較上周弱，因此低溫約在18度左右。

彭啟明指出，雖然即將進入12月，但南方熱帶洋面的颱風依然相當活躍，未來一周仍有颱風生成可能，同時北方冷空氣南下幅度不足，溫度方面只有北台灣能感受到涼意，低溫預測皆比平均值要來的高，中南部的氣溫則更是偏暖。

空氣品質方面，環保署指出，今天中南部地區位在下風處，須留意污染物易累積，午後光化作用易致臭氧濃度上升；北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級；中部、雲嘉南空品區為「普通」等級，中部、雲嘉南局部地區短時間臭氧可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

另外，氣象局今晨針對，北部、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島、金門及馬祖沿岸地區發布長浪警報；晚間台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區將有9至11級強陣風，呼籲民眾從事海邊活動注意安全。

(中時 )