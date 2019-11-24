交通部台鐵局調查發生在星期五晚間，一列台鐵自強號列車在新烏日往成功方向的平交道上，撞擊小客車事故，查出疑為平交道監控遮斷機、警報機的電纜絕緣不良，台鐵局今天表示，已立即更換電纜，並加強沿線平交道檢測，也會負責相關醫療費用及損失。

台鐵局表示，經調閱監視影像、前往實地檢查，初步判斷事故原因，疑為登寺巷平交道控制遮斷機、警報機的電纜第一、二芯絕緣不良，導致平交道設備作用不正常，除立即更換該處電纜外，同時加強沿線平交道檢測；對於造成人員受傷、小客車毀損，台鐵局深致歉忱，將負起相關醫療及損失費用，相關列車及平交道監視影像已交付鐵路警察局，會全力配合偵辦。

22日晚間9時35分，台鐵一列自基隆開往潮州方向的149次自強號列車，在行經新烏日至成功間登寺巷平交道時，撞上一輛小客車，造成小客車毀損，女駕駛多處擦傷、送醫，該路段一度雙線中斷，南下北上列車都延誤，直到深夜11時許，才逐漸恢復通車。台鐵局23日先致電女駕駛，取得當事人同意後，24日上午由電務處葉處長率員至醫院慰問。

(中時 )