國道1號北上116公里今日清晨4時許發生交通事故，滿載乳品的貨運車擦撞計程車翻覆。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

國道1號北上116公里今日清晨4時許發生交通事故，滿載乳品的貨運車擦撞計程車翻覆。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

國道1號北上116公里今日清晨4時許發生交通事故，滿載乳品的貨運車擦撞計程車翻覆。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

國道1號北上116公里造橋路段，24日清晨4時許發生交通事故，1輛滿載乳品的冷凍貨櫃車，先擦撞內側護欄，再追撞前方計程車，陳姓貨櫃車駕駛一度受困，左腳卡至座椅下方動彈不得，所幸送醫後暫無生命危險，詳細肇事原因有待警方調查。

陳姓駕駛與助手凌晨開著1800箱新鮮乳品的冷凍貨櫃車，要從嘉義北上台北送貨，不料行經國道1號北上116公里時，先擦撞內側護欄，再追撞前方計程車，導致貨櫃車翻覆於內側車道，車頭、車身嚴重變形，車殼碎片及乳品也散落南北車道，波及南下7輛自小客車，所只有車損，散落的羊奶貨物仍在處理中，目前僅開放外線通行。

貨櫃車助手表示，車內載運羊奶要到台北送貨，不清楚當時是如何撞擊；計程車司機則表示，當時他開車往頭份方向，卻遭貨櫃車從後方猛烈追撞，他就一路滑行至內側。

消防人員表示，貨櫃車翻覆內側車道後，陳姓駕駛一度受困車內，左腳卡在座椅下方，特搜單位出動器材車，協助分隊人員將患者救出，他的頭部、右手輕微擦傷，左小腿疼痛，緊急送至為恭醫院救治，詳細肇事原因還有待國道警方進一步釐清。

(中時 )