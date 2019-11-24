真相大白！22日晚間在台中新烏日站與成功站間的登寺巷平交道，發生自強號撞小客車意外，台鐵今（24日）發新聞稿坦承，確實是因交通號誌故障導致，並非小客車擅闖平交道；台鐵也對小客車駕駛表示歉意，承諾會負責相關醫療及損失費用。

台鐵新聞稿指出，22日21時35分第149次車(基隆〜潮州PP自強號)行駛東正線，至新烏日〜成功站間登寺巷三甲平交道時，發生撞擊小客車意外，造成自小客車毀損，駕駛多處擦傷送醫。

經調監視錄影及赴現場實地檢查，初步判斷事故原因疑為登寺巷平交道控制遮斷機、警報機之電纜第一、二芯絕緣不良，造成平交道設備作用不正常，臺鐵局除立即更換該處電纜外，並加強沿線平交道檢測，確保平交道正常作動。

台鐵表示，相關主管先於23日致電當事人，並取得當事人同意，於24日上午由電務處葉處長率員至醫院慰問。對於本案造成人員受傷及小客車毀損，臺鐵局深致歉忱，並負責相關醫療及損失費用。相關列車及平交道監視影像，臺鐵局已交付鐵路警察局，並將全力配合偵辦。

事發第一時間，台鐵在臉書《fun臺鐵》發布事故消息並寫下：「不要搶時間，生命更重要，一人的疏失，眾人亦受害」，讓小客車女駕駛被罵翻，認為是她擅闖平交道造成事故。

女駕駛友人23日深夜在臉書「爆怨公社」發文，表示檢視行車紀錄器畫面，事發當時台鐵警鳴聲停止，號誌紅燈也熄滅，已經升起柵欄，小客車才剛起步，就被疾駛而過的火車撞擊，害女駕駛差點沒命。更稱當地居民表示，登寺巷平交道訊號異常已經不是第一次，最近常有維修人員出現檢修。

(中時電子報)