相映聯聚攝影大賽23日舉辦頒獎典禮，獲獎人齊聚一堂，交流獲獎作品，聯聚建築群成為鏡頭下華麗的主角。（盧金足攝）

聯聚建設總經理王于娟表示，聯聚20多年來，掀起新古典建築的風潮，舉辦「相映聯聚」活動，不但為城市之美留下重要見證，更讓大家欣賞到聯聚作品的細膩與堅持。（盧金足攝）

為得獎者「拍」拍手！「相映聯聚」評選團隊集結建築領域、設計領域與攝影領域的專業人士，對於聯聚建築群及影像呈現都有獨到見解，透過多階段交叉評選，挑選出最能呈現聯聚建築意涵的作品。（盧金足攝）

參賽者觀摩其他攝影達人的作品，從拍照過程也近距離欣賞聯聚豪宅與辦公大樓的建築之美。（盧金足攝）

聯聚信義大廈的金色光芒，倒映在中雍大廈玻璃帷幕，這奇妙瞬間造就金獎作品《倒映》，來自新北市的得獎人卜小姐說，建築不語，卻能感動人心。（盧金足攝）

與豪宅最近的距離！台中7期不只是豪宅密度最高的政經重鎮，也因不同建築風格有如品建築的櫥窗，化身城市美術館，聯聚建設推出總獎金近百萬元的相映聯聚攝影大賽，讓攝影玩家同場競技，23日舉行相映聯聚頒獎典禮，台中空汙改善，湛藍天空與璀璨夜景成為最美布景，勇奪金獎作品《倒映》，雨後奇妙瞬間，大樓身影在玻璃帷幕相映成趣，在數千件參賽作品脫穎而出。

聯聚建設舉辦「相映聯聚」攝影賽，祭出首獎20萬元、總獎金近百萬元、及高達63個獎項鼓勵民眾踴躍投稿，創下業界有史以來最高額獎金與最多獎項紀錄，希望從建築之美，發揮城市美學的「影」響力。

聯聚建設董事長江韋侖表示，參賽作品多，為公平及找出最佳作品，由大學美術系主任及建築師評審，很多作品構圖和意境都難分軒輊，好的建築改變一個城市的面貌，也是企業創造文化平台善盡社會責任，

金獎作品《倒映》，獲獎人卜小姐來自新北市，請假南下拍攝卻遇雨天，等到夜幕降臨，燈火漸點亮，聯聚信義大廈金色光芒倒映在中雍大廈玻璃帷幕，她記得看到這畫面，眼睛發亮，興奮的手有點顫抖，按下快門時，激動的想與路人分享這一幕。

聯聚建設總經理王于娟指出，銀獎《新．天際線》出自在地台中人林先生之手，之前拍不少作品準備參賽，有天到頂樓吹風，一眼就看到7期林立大樓矗立眼前，立刻衝回家拿相機拍下剎那；銅獎《對稱美》作品中天空與雲彩，讓建築面貌時刻都在改變，獲評審青睞。

參加攝影比賽的民眾，近一半是台中在地朋友的熱情參與，還有來自屏東、台東、花蓮、甚至澎湖等地的稿件，幾乎全台總動員，及外國朋友共襄盛舉，掀起聯聚作品拍照熱。

江韋侖說，比起鼓勵參加競賽，更希望看到親子、家人及同好之間能共享更多交流的時光，獲獎人當中有兒子拉著老爸參賽，結果爸爸得到大獎；也有姊弟攜手投稿雙雙獲獎，些共同經歷的過程，都比競賽本身有著更大的意義，在拍攝過程，一個人的創作時間與自己對話，與建築感受一起呼吸的節奏，讀出建築人的心情，拍出建築業的對建築的負責與榮耀。

綜觀參賽作品，拍攝主題豐富多元，建築宏偉的外觀、和諧的整體樣貌之外，局部細節的雕琢也被捕捉下來，聯聚保和大廈、泰和大廈如城堡般的sky lounge昂首於天際線，理仁大廈、雍和大廈排柱式的頂燈也是夜間最美的風景。

王于娟指出，在攝影達人的手中，聯聚建築群的作品，有的是角度做了些微改變、或等待不同的時間按下快門，畫面變得更深邃、視線更加延伸、構圖也添深意，剎那即永恆的攝影成為藝術，聯聚打造的建案，也藉由攝影比賽 與大家共享城市之美。

(中時 )