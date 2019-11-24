國民黨總統候選人韓國瑜昨遭外媒爆料捲入共諜案，遭指控收了陸方8千多萬人民幣，韓國瑜昨晚火速駁斥完全子虛烏有。對此，前台北縣長周錫瑋開直播震怒：以往民進黨指控「吳敦義的誹聞錄音帶、黃俊英走路工、陳水扁兩顆子彈，再再地改變選舉結果，最後都證明是假的(有司法調查)」。

周錫瑋痛批民進黨陣營跟過去一樣，選前又開始無限抹黑。從媒體到網路、圖卡，鋪天蓋地，全是韓國瑜負面消息。以往吳敦義的誹聞錄音帶、黃俊英走路工、陳水扁兩顆子彈，再再地改變選舉結果，雖然最後都證明是假的。

他希望大家回想，從過去一年多無止盡對韓國瑜的抹黑，有多少是真的？那些資料，又是從哪裡來的？而抹黑尚未結束，到了選前，韓將比非洲黑人還黑。

周錫瑋認為，到今日28歲共諜事件，民進黨的第二顆核彈引爆，運用人民恐懼，政府不斷用種種手法影響視聽。「韓國瑜強調，若有拿中共一塊錢就退出大選」。

過去20年每次選舉，民進黨都會嚷著中共介入。而每次選舉完，這些事情又淡去。此次選舉前，蔡英文勢必會將此案牽連韓國瑜，且未必全是事實。

周錫瑋反問抹黑的人，證據呢？抹黑韓國瑜外面生小孩，證據呢？抹黑韓國瑜接受中共資金，證據呢？抹黑韓國瑜暫住小姨子家中房產是漏報的，證據呢？他直言不諱地說，「這些，都還會持續下去」。

(中時電子報)