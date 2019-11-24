湖人24日來到曼菲斯客場迎戰灰熊，這是他們連兩天客場作戰，辛苦程度不可言喻，然而湖人當家球星「小皇帝」詹姆斯賽前卻沒法睡好，因為湖人下榻的飯店外面竟在舉辦戶外音樂會，讓詹皇不禁連發4則IG限時動態發洩內心不滿。

「我確實想要好好睡一覺，今天晚上我們還有比賽，但是我們住的飯店外面正在舉辦一場露天音樂會，從早上10點就一直吵到現在，」詹姆斯在IG限時動態上表示，「好吧！我知道你們想幹什麼，很酷！」無非暗示對手故意不讓他休息。

詹姆斯甚至嗆聲音樂會現場根本沒有聽眾，舉辦意義到底何在？「兄弟！你們有沒有搞清楚，根本沒人在意你們表演，也完全沒人在看你們表演，外面那麼冷，又沒有觀眾在看，你們還不如趕緊撤場，我的休息已經完全被你們搞砸了。」

也難怪詹姆斯心情如此暴躁，畢竟他們昨天才跟雷霆激戰到最後一刻才贏，隨即從奧克拉荷馬市飛到曼菲斯迎戰灰熊，趕到當地都已經半夜了，當然希望獲取更多休息時間，接下來湖人還要前往馬刺、鵜鶘客場踢館，這賽程也太操了！

(中時電子報)