綠營造勢之前屢流出雙主菜便當，讓網友直流口水問這款「29元」的便當哪裡買?如今又有疑似綠營花蓮造勢場便當流出，PO文者說「公道價29元！」網友看了驚呼，這家便當店很有名，有時17:00就賣光了，有人說「照片要留起來。以後去那家店就拿給老闆說要這個便當。29元喔！」

FB粉絲頁「老菜脯的治國日記」發出一張便當文說，「肖美停，肖美眉場子的便當~公道價29元！」照片中的便當看起來十分美味，有滷蛋、酸菜、香腸、炸肉等。

網友們留言「花蓮的嗎？」、「照片要留起來。以後去那家店就拿給老闆說要這個便當。29元喔！」、「蕭美琴造勢便當?」、「這間花蓮很有名，常常傍晚6:30就賣完了」、「我有次17:00去買時就沒了!!!」、「假日要訂最晚16:30以前」、「請大家打電話去民進黨中央踴躍定購喔！」、「X！這樣29元，我要包1000個」、「這樣29元！騙鬼不吃水⋯」。

(中時電子報)