勞動部勞動力發展署中彰投分署「108年職業訓練成果展」23日在台中市草悟道舉行。（盧金足攝）

中部最大職訓成果展熱鬧登場，五大主題展示區吸睛。（盧金足攝）

勞動部勞動力發展署中彰投分署「108年職業訓練成果展」23日在台中市草悟道登場，集結自辦、委外訓練及產業人才培訓據點豐富成果展出及體驗外，更提供現場職涯諮詢及創客探險活動。勞動部常務次長林三貴強調，以「打造明日之星、我是自有品牌」為主題，鼓勵民眾善用政府職業訓練資源，打造自我的品牌與價值。

林三貴與勞動力發展署署長黃秋桂見證學員們參與職業訓練的努力成果，國際技能競賽選手及多位職訓成果就創業學員也現身說法，複合式展場吸引逾3000名民眾參與。

林三貴指出，勞動部秉持安穩、安心、安全三安就業政策目標，持續推動職業訓練工作，希望讓待業勞工有一技之長

，在職勞工能持續強化工作技能，這次活動以「打造明日之星、我是自有品牌」為主題，即是鼓勵民眾善用政府職業訓練資源，打造自我的品牌與價值。

為呼應在地企業迎接智慧自動化時代來臨的人力需求，活動中登場的「智能互動館」，特別展出勞動力發展署中彰投分署自辦訓練，將物聯網及雲端等技術運用於精密機械的培訓成果，並藉由遊戲讓參觀民眾感受科技力量。

此外「e Work館」展出AI產業人才培訓據點及智慧自動化產業人才培訓據點運用AI人工智慧、IoT物聯網、大數據與雲端科技的中高階技術模組，透過模擬系統讓民眾更有感。

「電動汽機車館」讓民眾了解傳統汽機車與環保電動汽機車的差異，而「金工館」展出學員設計行銷3D電腦繪圖及珠寶飾品，讓有意投入創意珠寶飾品的民眾眼睛為之一亮。

勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛強調，各展館都搭配「職人」公仔，介紹所展出職類的工作內容，適合的個人特質及能力指數，以及可參與的職業訓練課程，搭配真實職人現身說法及職訓成功就業故事介讓民眾更有感。

「美食吃喝趣區」提供產業人才投資方案的學員學習成果，提供古早味滷味、糕點、咖啡、特調飲品等美食，「互動體驗DIY區」由食品烘焙班老師帶領著學員，進行薑餅屋DIY教學活動，這兩區受民眾歡迎，現場擠得水洩不通。

林淑媛指出，在知識經濟時代，每個人都須不斷自我精進，政府目前針對企業及勞工均有提供多元訓練資源，為讓政府資源廣為使用，活動特別移師戶外布展，深入人群宣導，讓有需求的民眾從職訓與就業、創業無縫接軌。

(中時 )