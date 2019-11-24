清大資源教室輔導人員曾詩惠鼓勵全盲學生玩桌遊、看電影、打盲人棒球，從中體會自己無限可能的潛力，也邀請特教學生拍攝資源教室微電影，傳達永不放棄的精神，並幫助特教畢業生拍攝影片，為他們留下美好的回憶。

今年獲選各教育階段特殊教育人員共32名，其中大專階段獲獎的是曾詩惠小姐及中華科技大學餐飲管理系講師陸大康老師。

曾詩惠服務於清華大學資源教室已經12年，她表示，高等教育是特教學生在學校的最後一哩路，協助他們於畢業後順利與社會接軌是重要的服務目標。她秉持著主動積極的服務熱忱，希望能夠讓學生在最少限制的學習環境中，不受限於自己的現況及心理框架。

為促進特教學生在學期間能夠為未來就業做好準備，她積極辦理各項職涯活動，包括開發不同類型的企業參訪、邀請已就業特教畢業校友回校分享他們的就業歷程及概況、辦理工作坊教導學生撰寫履歷自傳及模擬面試等，協助特教學生進行職業試探，瞭解自己合適的職業，並先行預備相關職能技巧，提升自信心，能夠在畢業後順利找到工作，發揮所長。

另一名得獎者陸大康老師提到，他早年因為巧遇一群旅遊受阻的身心障礙者，開啟了他對特教領域的關注，後來擔任教職後，對於課堂中出現學習落差的學生，他會先去瞭解他們學習上的困頓，然後再協助他們解決問題。

為了協助這些特教學生，陸大康主動參加特教相關研習，瞭解不同障礙特質，並運用於教學上，他透過有趣的實務技能操作帶領學生，教導他們改變學習方法，激發學生學習動機，針對高年級學生，與他們討論未來職涯方向，協助他們規劃考取相關證照，讓學生及早做好就業準備。

曾詩惠及陸大康勉勵所有從事特殊教育的工作者，雖然特殊教育工作有著高度的挑戰性，但也是一項很有福氣的工作，每每看著身心障礙學生突破限制，逐步實現自己的夢想，自己也會因此被激勵而充滿活力衝勁，繼續為這些學生而努力。

(中時 )