面對除部份失去親人的孩子能得到兒少機構照顧外，還有很多孩子家庭遭逢變故，由單親或親戚撫養，亟需關懷協助，台塑企業暨王長庚公益信託2012年透過與「失親兒基金會」合作，提供18歲以下孩子助學金補助，其幫助他們順利完成學業，至今已幫助逾1.1萬人次的孩子、投入超過3,500萬元，王長庚公益信託主任委員王瑞瑜更於24日宣布加碼600萬助學金，讓明年的助學金能順利發放，協助更多孩子能無憂無慮的上學！

同時身為王長庚公益信託主任委員的台塑企業管理中心常委王瑞瑜指出，台塑企業暨王詹樣公益信託從2010年開始提供兒少機構的助學金補助，希望讓機構內的孩子享有平等發展的機會。後來，也偶然發現企業內一位同仁因為另一半過世，需要獨自照顧就讀國小的兩個小孩，面對這樣的變故，這位同仁面臨到很大的心理、生活壓力，經過很長一段時間的調適，生活才慢慢恢復正常。

王瑞瑜瞭解到，除少部份失去親人的孩子能到兒少機構接受照顧外，其實社會上還有很多孩子因為家庭遭逢變故，由單親或親戚撫養，需要給予關懷與協助，這些家長同樣也面臨到很大的教養及經濟壓力，所以從2012年透過台塑企業暨王長庚公益信託與「失親兒基金會」合作，提供18歲以下孩子助學金補助，希望幫助他們順利完成學業，同時減輕家長的經濟負擔，到今年底，已經幫助了超過1.1萬人次的孩子、投入超過3,500萬元。

王瑞瑜表示，瞭解今年受到景氣的關係，造成失親兒基金會在助學金募款的狀況不如往年順利，所以特別加碼捐贈600萬元助學金，讓明年的助學金能順利發放，減輕家長經濟負擔，讓更多的孩子能無憂無慮的上學。「失親兒基金會」執行長馮玉玲也特別感謝王瑞瑜長期對失親兒家庭的協助，並致贈感謝狀，而孩子們也送上感謝卡感謝王阿姨，王瑞瑜亦回贈「台塑生醫」禮品，並進行大合照，為這次見面畫下完美句點。

這次在籌辦彰化親子路跑活動時，王瑞瑜就特別想到這群孩子，因此邀請「失親兒基金會」馮玉玲及彰化9個家庭參與這個盛會。在王瑞瑜與失親兒家庭見面的過程中，勉勵孩子們要好好用功，不要讓長輩為他們擔心，台塑企業暨王長庚公益信託會陪伴大家一起成長。

(中時 )