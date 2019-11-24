近日傳出共諜介入台灣選舉案，引發議論。對此，大陸上海公安局靜安分局23日深夜發布針對此案「情況通報」，指自稱共諜的王立強是涉嫌詐騙的在逃人員，其所持的護照證件，皆是偽造證件。對此，韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千直言，「有些人應該把話說清楚了」。

一名自稱大陸共諜的陸籍男子王立強透過澳洲媒體爆料，大陸提供金援影響台灣選舉，韓國瑜昨嚴正澄清，並要王立強來台拿出證據，他直言，若拿中共一塊錢，將立刻退出總統選舉。昨夜大陸公安單位即公告王立強是名詐騙犯。

對此，孫大千在臉書指出，如果王立強最後被證實只是一位潛逃的「詐騙犯」，那麼，澳洲政府、《悉尼先驅晨報》、和我國的總統府都被重重地打臉。

「顯然，有些人應該把話說清楚了！」孫大千提出三點，首先，請澳洲政府公開說明一下，王立強是否被視為中共的「前特工」而給予政治庇護？一個「詐騙犯」就可以把澳洲政府耍得團團轉嗎？二、請《悉尼先驅晨報》公開說明一下，新聞報導中，王立強提供給澳洲政府的重要資料是如何取得的？為什麼其他的澳洲主流媒體都沒有管道取得這份資料呢？

最後，孫大千喊話，請蔡英文的總統府公開說明一下， 總統府所發表的聲明表示「國安單位已有所掌握」，是要照原先套好的劇本來演出呢？還是掌握到這位前特工其實只是一位詐騙犯呢？

(中時電子報)