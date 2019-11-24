今年感恩節是11月28日，也是一個有餘者救助匱乏者的節日，1919食物銀行呼籲所有愛心民眾都能到7-ELEVEN，利用ibon認捐每份300元的1919救助套餐，讓1919食物銀行能把套餐放入食物包中，送到弱勢家庭，讓他們三餐不斷炊。

為了救助社會最底層的經濟弱勢家庭，基督教救助協會1919食物銀行自去年起與7-ELEVEN合作募集「1919救助套餐」。今年7月起推出新年度募集，預估募集6萬套，但年關將至，至今仍缺3萬多套。

1919食物銀行於2011年成立，目前透過609個1919服務中心每兩個月送一次1919食物包給全台約5000戶弱勢家庭。每份食物包市價約2500元，裡面含2套救助套餐與生活用品。截至11月，9年來已服務4萬2142戶次。今年最後一次發放，就在感恩節前。

1919食物銀行所服務的個案，全都是經濟弱勢家庭。其中31％的案主年齡超過65歲以上，獨居老人占23％。這些老人中，真正可以退休，安養天年的，只佔3成。超過12％的老人仍需就業，才能維持基本生活。

64歲的阮媽媽與75歲的阮伯伯有3個子女。40餘歲的大女兒及小兒子皆身心障礙，唯一正常的二兒子則打零工。阮媽媽在復健中心幫人煮飯，而阮伯伯則當廟公，一家生活非常拮据，偏偏小兒子還常在外惹禍，不時得賠錢善後。

還好1919服務中心志工麗麗住在他家對面，看到他們的困境，便為他們申請了1919食物包，讓阮家有基本生活物資。然而，三個月前阮伯伯忽然發現肝癌末期，阮媽媽辭掉工作照顧老伴，但阮伯伯仍在11月2日撒手人寰。於是麗麗立即又為他們申請了1919急難救助金，為他們解燃眉之急。

基督教救助協會請善心民眾加入送食物包的行列，就近到7-ELEVEN認捐一份300元的「1919救助套餐」(每套含米、油、麵、罐頭等，市價超過400元)，或上救助協會官網認購(www.ccra.org.tw)，讓1919食物銀行能把每份套餐親送到等待救助的弱勢家庭。

(中時 )