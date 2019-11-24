鬼話連篇也有人信？一名年輕辣妹，在網路上認識一名25歲T姓男子，兩人相約外出聊天，剛好辣妹當時與男友吵架心情不佳，T男竟順著毛摸，直言自己會通靈，發現女方已被男友下蠱，只要「和鬼做愛」就能解運，辣妹竟然上鉤而任由T男帶到旅館去，和T男扮成的「鬼」做愛。

這起只有最扯，沒有更扯的離譜案件發生在基隆市。該名辣妹已有固定男友，又剛好認識了T姓男子，在和男友吵架期間，兩人就相約外出吃飯，即期間辣妹不斷抱怨男友，T男聽完後，竟順勢說自己會通靈，從剛剛言談中已發現辣妹遭到男友下蠱。

辣妹竟信以為真，慌張的問該如何解決？T男直接挑名表示，對方已經被符咒困住，而且這個符咒不解，家人會遭遇橫禍，唯一解決之道，就是要「只要和鬼做愛」，當場可以解除符咒。這句鬼扯的話竟讓辣妹聽得一愣一愣，立刻答應前往旅館「和鬼做愛」。

兩人一進旅館，T男立刻用上衣將辣妹蓋住頭，接著開始念咒，並宣稱「鬼已經來了，要進入他的身體了」，然後不斷變換怪異的姿勢性侵辣妹，事後辣妹還跟T男說，跟鬼做愛好痛苦。

單純的辣妹回家後，還和家人述說過程並表示救了大家，讓家人聽了全傻眼，立刻帶她去報警提告，T男經基隆地方法院審理後遭判2年徒刑，予以緩刑四4年。

(中時電子報)