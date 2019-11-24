20歲吳姓男子去年7月間佯稱「很多人在堵我」為由搭訕女子，央求對方假裝女朋友陪他步行返家，途中卻強拉她到公寓樓梯間強吻掐乳猥褻，甚至掏出生殖器命她「快點幫我一下」，高院依強制猥褻罪判吳男徒刑9月，可上訴。

判決指出，去年7月27日傍晚6時許，吳男在新北市某超商內遇見被害女子後，色慾薰心，佯稱其住處就在附近，但住處樓下「很多人在堵他」為由，搭訕被害人並央求她假裝是其女朋友，陪同其步行回家。

被害人起初拒絕，因吳男不斷央求而勉強同意，不料，2人走到某公寓前，吳見鐵門未關好，把她拖進公寓樓梯間強捏胸部，並掐住脖子強吻，甚至拉下拉鍊掏出生殖器命令她「妳快點幫我一下」。被害人趁隙衝出鐵門，正好門口有人搬貨，大聲呼救，並請路人騎車載她去報警。

一審判處吳男徒刑9月，吳以認罪，願向對方賠償和解，上訴高院請求宣告緩刑，但高院發現吳竟稱對方和解金額太高，沒有錢賠償，認為吳男只是空言欲與對方談和解尋求緩刑，因此駁回上訴。

(中時 )