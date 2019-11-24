辣模辛尤里不僅外型美豔，且行事作風相當大膽，分享的美照都遊走在尺度邊緣，她還大方承認為了更加完美而「加工」，運用自體脂肪將原本的F罩杯升級成H罩杯，擁有視覺效果極佳的「柚子奶」，而她無懼外界輿論盡情做自己，豪邁個性圈粉無數，是當紅話題人物，而最近她又放送粉絲福利，雖然貼身長袖洋裝包緊緊，然雙腿一抬竟洩底，讓「神秘三角洲」出來見客！

辛尤里經常在IG分享辣照，放送粉絲福利，近日她難得收起豐滿美胸改露腿，只見她穿了緊身長袖迷你窄裙洋裝，整個人坐在椅子上並收起雙腿，一手撫摸大腿根部、一手指尖放唇上，然亮點是「裙底風光」的部分，赫見私密處若隱若現，她則用親筆簽名巧妙遮擋。

辛尤里更大膽自爆沒穿內褲，平常也不喜歡穿內褲，竟然是因為聽媽媽的話，她表示：「媽媽說，女生穿裙子要坐好好，不然會被看到內褲，於是...我直接不穿內褲了」，一番話搭配過激的照片，讓粉絲群起暴動，直呼「這是一個好習慣」、「空穴來風」、「不穿内褲的女生最性感」，甚至大大點頭，說辛尤里「態度正確」。

(中時電子報)