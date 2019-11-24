共諜干預選舉？國民黨籲先調查別抹紅 10:222019/11/24 中時 周毓翔 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨文傳會主委程美華。（黃福其／攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 一名自稱中國大陸的間諜王立強指控北京當局策劃干擾台灣選舉，結果演變成為詐欺犯逃亡，國民黨文傳會主委程美華今表示，強力呼籲司法單位儘速查明事實，讓真相水落石出，向國人做出負責任的交代，勿讓不實謠言與假新聞流竄坊間，影響2020大選的公平與公正性，也勿讓任何參選人或政黨遭到不明之冤，或飽受隨時被抹紅的恐懼。 程美華強調，執政黨須正視此問題，既然已經信誓旦旦要打假，就應該對此案拿出積極作為，勿放縱有心人士拿來抹紅、抹黑，藉機大打恐共牌，謀求選舉利益。 (中時 ) #選舉 #國民黨 #共諜 #假新聞 #謠言 #王立強 也許您會感興趣 推薦閱讀 周錫瑋談不分區 藍比綠民主 04:102019/11/20 政治要聞 國民黨至少還有一群烏鴉 04:102019/11/20 時論廣場 陳杰決定打官司翻案確認黨籍存在 痛批吳敦義殘害忠良 20:262019/11/20 政治 吳哥哭 全黨哭 04:102019/11/21 時論廣場 引孫子兵法 藍選情下場遭曝光 09:352019/11/21 政治 到高雄出席挺韓活動 張善政：蔡英文一定不能贏 17:002019/11/21 政治 李正皓被嚇呆！驚爆國民黨將展開大清算 09:502019/11/22 政治 張亞中：國民黨的「重新啟動」已刻不容緩 17:052019/11/22 政治 陸諜涉台大選自白屬實？紐時：細節存疑難查證 16:402019/11/23 國際 「間諜」王立強？2016年在福建被判詐騙罪！ 09:232019/11/24 兩岸 政治熱門新聞 共諜案後 媒體人：韓民調又拉起來了 - 政治 共諜案空前危機？1450崩潰：韓真的穩了！ - 政治 共諜案大逆轉 網友：民進黨GG了 - 政治 不忍了！周錫瑋：蔡英文動用國家機器賄選？ - 政治 韓陷共諜案 周錫瑋震怒：勿忘阿扁、黃俊英！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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