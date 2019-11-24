一名自稱中國大陸的間諜王立強指控北京當局策劃干擾台灣選舉，結果演變成為詐欺犯逃亡，國民黨文傳會主委程美華今表示，強力呼籲司法單位儘速查明事實，讓真相水落石出，向國人做出負責任的交代，勿讓不實謠言與假新聞流竄坊間，影響2020大選的公平與公正性，也勿讓任何參選人或政黨遭到不明之冤，或飽受隨時被抹紅的恐懼。

程美華強調，執政黨須正視此問題，既然已經信誓旦旦要打假，就應該對此案拿出積極作為，勿放縱有心人士拿來抹紅、抹黑，藉機大打恐共牌，謀求選舉利益。

(中時 )