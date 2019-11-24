針對投誠共諜稱中共介入台灣選舉，上海公安局指出，該爆料男子是涉案在逃的詐欺犯；對此總統蔡英文今上午至新北市樹林區為立委蘇巧慧站台時表示，「誰講的？心虛的不會是我」，這件案子國安單位已有掌握，也透過相關單位深入調查、查證，若有不法情事勢必嚴查、嚴辦，這個階段任何個案都不做評論。」

(中時 )