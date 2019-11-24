哥倫比亞鎮暴警察逮捕示威者。（美聯社）

網球天王費德勒(Roger Federer)最近與祖維瑞夫(Alexander Zverev)到中南美洲打表演賽，費德勒在那裡大受歡迎，阿根廷球王馬拉度納(Diego Maradona)盛讚費德勒是「史上第一」。不過費德勒他們巡迴到哥倫比亞時，因為當地出現示威暴動而被迫中止比賽，讓當地數萬球迷心碎。

哥國去年選出史上最年輕的總統杜克(Ivan Duque, 競選時41歲)，然而有人不滿政府的養老金政策和工資改革，前幾日20萬人發動罷工遊行。示威者暴力不斷升級，已造成3人死亡、上百人受傷與財物損失，哥國首都波哥大實施宵禁，特定時段禁止買酒，鎮暴警察出動裝甲車、發射催淚彈壓制示威群眾。

費德勒與祖維瑞夫當時已經入場，費德勒受到滿場英雄式的歡呼，但因為外頭還在暴動，比賽臨時取消，讓他們直接轉往下一站厄瓜多與墨西哥。費德勒說：「我很高興回到波哥大，我一直都很想再來這裡打球。」據說費德勒被迫離開的時候很傷心，眼中含淚。墨西哥網球迷也不少，光是美國布萊恩兄弟與墨國選手的比賽就湧入大量觀眾。

(中時電子報)