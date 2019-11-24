韓粉發文發現每當韓國瑜氣勢起來，綠營黑韓SOP就會動起來。(韓家軍II伴瑜出征)

綠營本周爆出蔡，英文總統指台商回流投資今年可望達7000億元，遭藍委質疑是0元「騙很大」。隨後不久國民黨總統參選人韓國瑜立刻捲入「共諜案」。有韓粉發現「每次韓總氣勢起來，或者大小姐出包」，就會發生黑韓大事件，他並列出自己觀察的抹黑抹紅SOP共6招，怒問「這種政黨，還吞的下去嗎?」

本周一開始，經濟部次長林全能在立法院坦承，台商回台投資目前已落實的資金，是以國內資金先運用，「國外回來的（資金）還沒看到」，遭藍委曾銘宗怒批政府說回流已經有幾千億元，搞了半天是0元，這是「假回流，真騙票」。

沒幾天韓國瑜立刻爆出一棟新房子、捲入「共諜案」等，韓粉在FB社團發文說，「每次韓總氣勢起來，或者大小姐出包。禮拜三，就會出現韓總哪裡有房子；禮拜五，香港事件又開始擴大報導。現在發現都沒什麼效果，六日開始加班，對岸介入大選。真的是始終如一的政黨，抹黑招式、抹紅方式，二十年來如一日。」

他說「據我這個不專業的庶民觀察，抹黑抹紅sop:1.某週刊、某報紙、某tt、開始丟各種素材繪聲繪影，虛虛實實。2.網軍開始加溫 無限擴張事件3.發配社團，請支持者廣發分享4.請韓總自提證據為沒做過的事情反駁5.如韓總提告 ，網軍開始洗風向說欲蓋彌彰，如韓總不告 就說是默認、心虛。6.精美製圖開始斷章取意 瘋狂洗版媒體。」他問，這種政黨，還吞的下去嗎?還要讓好人，繼續被傷害嗎?2020殲滅他們，讓他們好好反省。

其他網友留言「真的20年，一直玩同套，從我首投到現在還在玩，暈」、「我都覺得阿共仔是不是民進黨的好朋友?每次選舉就拿來刷2下超好用，但是還有白痴會上當嗎」、「標準SOP」、「版主找到黑韓的攻擊模式了！」、「如果中共真的要幫韓國瑜勝選，只要跟俄羅斯一樣去駭民進黨的郵件，把弊案丟給記者爆一爆，蔡英文就GG了。」

(中時電子報)