內政部警政署與台北市電器商業同業公會今（24）日上午在大佳河濱公園合作舉辦「反詐騙公益路跑暨嘉年華」，堪稱是近年來獎品豐富且價值最高的一場路跑。8千名跑者完賽後，都獲得一支「Panasonic」吹風機，再抽價值百萬元的各類家電，讓跑者狂呼，「這是史上最狂高CP值得路跑」。

這場路跑不僅完賽就送知名品牌吹風機，以及各式家電供參加民眾抽獎試手氣，警政署更派出刑事警察局犯罪預防宣導團擺出攤位遊戲與有獎徵答，加碼發送宣導禮品，堪稱「福利最好的路跑」，再加上多位歌手現場歌舞表演，讓跑友與家屬們不僅跑得健康、玩得開心，還帶著滿滿獎品與防詐知識回家，直呼「太好康了，明年還要來！」

內政部長徐國勇與刑事局長黃明昭，以及刑事局及刑事局吉祥物共同參加上午反詐騙路跑活動並共同鳴槍起跑。(刑事局提供)

本次活動分為21公里組、10公里組及5公里組，由內政部部長徐國勇及警政署刑事警察局局長黃明昭鳴槍起跑，並派出刑事警察局幹員領跑，象徵警民齊心反詐騙，在路跑後的嘉年華活動中，刑事幹員們更小露身手進行魔術表演，分享魔術師如何運用錯誤引導的方式轉移觀眾注意力，說明詐騙集團如何透過話術引導被害人上鉤，寓教於樂的宣導方式大獲好評。

刑事局與電器同業公會上午舉辦反詐騙路跑，參加獎堪稱史上最高CP值，除了百萬電器抽獎外，還每人送ㄧ台吹風機。(刑事局提供)

徐國勇部長於活動現場致詞指出，去年警政署偵破詐騙案件數及查獲嫌犯人數都創下近5年的新高，更與金融機構合作攔阻詐騙，成功防止近1千件詐騙案件，攔阻金額達新臺幣4億4千萬元，成果豐碩，未來將持續與民間社團加強合作，結合民間活動賽事宣導防詐知識，讓詐騙無所遁形。

(中時電子報)