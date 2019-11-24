內政部警政署與台北市電器商業同業公會今（24）日上午在大佳河濱公園合作舉辦「反詐騙公益路跑暨嘉年華」，堪稱是近年來獎品豐富且價值最高的一場路跑。8千名跑者完賽後，都獲得一支「Panasonic」吹風機，再抽價值百萬元的各類家電，讓跑者狂呼，「這是史上最狂高CP值得路跑」。
這場路跑不僅完賽就送知名品牌吹風機，以及各式家電供參加民眾抽獎試手氣，警政署更派出刑事警察局犯罪預防宣導團擺出攤位遊戲與有獎徵答，加碼發送宣導禮品，堪稱「福利最好的路跑」，再加上多位歌手現場歌舞表演，讓跑友與家屬們不僅跑得健康、玩得開心，還帶著滿滿獎品與防詐知識回家，直呼「太好康了，明年還要來！」
本次活動分為21公里組、10公里組及5公里組，由內政部部長徐國勇及警政署刑事警察局局長黃明昭鳴槍起跑，並派出刑事警察局幹員領跑，象徵警民齊心反詐騙，在路跑後的嘉年華活動中，刑事幹員們更小露身手進行魔術表演，分享魔術師如何運用錯誤引導的方式轉移觀眾注意力，說明詐騙集團如何透過話術引導被害人上鉤，寓教於樂的宣導方式大獲好評。
徐國勇部長於活動現場致詞指出，去年警政署偵破詐騙案件數及查獲嫌犯人數都創下近5年的新高，更與金融機構合作攔阻詐騙，成功防止近1千件詐騙案件，攔阻金額達新臺幣4億4千萬元，成果豐碩，未來將持續與民間社團加強合作，結合民間活動賽事宣導防詐知識，讓詐騙無所遁形。
(中時電子報)
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