總統蔡英文宣布加碼托育補助「0到6歲國家跟你一起養」，遭國民黨總統參選人韓國瑜質疑「拿香跟著拜卻學半套」，對此蔡英文今上午受訪時回應，政策是將執政4年、現有的國家照顧方案持續擴大，從每月2500元的育兒津貼增加到5000元，補助年齡從0到4歲擴大至6歲，未來也會陸續增加準公共化幼兒園的班數，減少幼兒園和父母的負擔，「前4年打下基礎後，持續準備下一個階段的擴充」。

(中時 )