韓辦嘆「0到6歲一起養」學半套 蔡反駁：是現有政策持續擴大 10:312019/11/24 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 總統蔡英文今上午至新北市樹林區為立委蘇巧慧站台。（許哲瑗攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 總統蔡英文宣布加碼托育補助「0到6歲國家跟你一起養」，遭國民黨總統參選人韓國瑜質疑「拿香跟著拜卻學半套」，對此蔡英文今上午受訪時回應，政策是將執政4年、現有的國家照顧方案持續擴大，從每月2500元的育兒津貼增加到5000元，補助年齡從0到4歲擴大至6歲，未來也會陸續增加準公共化幼兒園的班數，減少幼兒園和父母的負擔，「前4年打下基礎後，持續準備下一個階段的擴充」。 (中時 ) #補助 #總統 #幼兒園 #增加 #蔡英文 也許您會感興趣 推薦閱讀 讓雙方企業能安心投資 蔡英文首重台美貿易協定 04:102019/11/20 全球財經 想起2016年前的陸客 飯店董事長向蔡英文喊話！ 11:192019/11/20 政治 ECFA明年到期 柯文哲：蔡英文兩岸政策會轉彎 18:012019/11/20 政治 陪蔡適應登記 蔡：台灣頭要先贏！ 15:182019/11/21 政治 蔡英文基隆冒雨輔選 港媒：蔡出現少見動作 05:072019/11/23 政治 藍軍應先下架蔡英文或吳敦義？網路投票竟一面倒 21:102019/11/23 政治 范雲7字嗆柯文哲 黃士修笑翻：親手桶了小英一刀 22:222019/11/23 政治 黃暐瀚抓包蔡英文小動作 這就是溫度 00:012019/11/24 政治 韓國瑜民調低？ 專家預言：好戲在最後50天 03:282019/11/24 政治 不忍了！周錫瑋：蔡英文動用國家機器賄選？ 08:142019/11/24 政治 政治熱門新聞 共諜案後 媒體人：韓民調又拉起來了 - 政治 共諜案空前危機？1450崩潰：韓真的穩了！ - 政治 共諜案大逆轉 網友：民進黨GG了 - 政治 不忍了！周錫瑋：蔡英文動用國家機器賄選？ - 政治 韓陷共諜案 周錫瑋震怒：勿忘阿扁、黃俊英！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。