長腿辣妹參加摩鐵毒趴被逮。★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

新北市4男2女在樹林區摩鐵開毒品趴，遇到警方盤查，身材姣好的阮姓女子情急之下，將毒品塞到內衣裡，不料包裝的尖端刺到她的「敏感部位」，讓她當場臉紅激喊「好刺激」，只好將毒品掏出來自首。

該名阮姓女子今年28歲，日前受朋友邀約，22日來到吳姓男子籌備的摩鐵趴。警方調查，吳男上月在台北某夜店購買3萬塊的毒品，當天4男2女從下午4點開始狂歡，直到隔日凌晨。

遭遇警方盤查，阮女將桌上的2包毒品咖啡包以及K他命塞進內衣兩側，但毒品包裝尖端卻頻頻扎到她「敏感部位」，讓阮女受不了狂扭。

誰知扭動身體反而讓敏感部位受到更多摩擦，阮女不但無法與警對話，整張臉更呈現潮紅狀態，讓她再也無法佯裝鎮定，只好向警方表示「好刺激…等一下！」隨後把毒品從內衣中取出，交給警方自首。

警方查出阮女真實身分為逃逸外籍勞工，吳男則向警方坦承毒品全部都是由他購買，其餘4人也被驗尿，全案正依法偵辦中。

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(中時電子報)