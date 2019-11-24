香港今日舉行區議會選舉，是修例風波以來首場選舉。過往區選投票率一向偏低，惟今次區選受修例風波影響，有助推高投票率。根據選舉事務處網頁公布，截至早上8時半的累積投票人數157,889，較2015年同一時間的投票率1.28％。行政長官林鄭月娥早上亦前往投票，並呼籲全港選民踴躍投票，認為多人投票是好現象。

至於各區投票情況，暫時以大埔區的選民最為踴躍，投票率為4.45％；其次是沙田區，投票率為4.17％。413萬合資格選民須帶同香港身份證正本，於所屬選區的指定投票站投票。今次選舉涉及全港18區共452個議席，每個選區均有兩名或以上候選人，是香港1997年回歸以來首次無人自動當選。

林鄭於上午8時30分到香港羅便臣道2號高主教書院投票，她見傳媒時表示，希望近幾日社會的平靜安穩並非只為區選，認為選舉順利舉行，對社會發出回後復平靜有正面作用。

香港政務司司長董建華亦表示，區議會是一個民生事務的重要平台，是人民解決自己問題的平台。他又說，要選出真心為香港做事的地區代表，希望選舉之後社會各方面能夠共同努力真正使香港社會回復平靜，重新出發。

(中時 )