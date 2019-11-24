市府近期將進行公廁升級變身計畫，再投入1775萬，打造可融入地景的20座簡約風格系景觀廁所。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

由於近年新竹市政府持續投入近5億經費打造左岸休閒運動空間，左岸被使用率大幅提升，目前老舊的12座公廁已不敷使用，市府近期將進行公廁升級變身計畫，再投入1775萬，打造20座景觀廁所，預計2020年陸續完工。

市府指出，近年針對新竹左岸進行整治荒地等景觀升級建設，至今已投入近5億經費，打造包括滑板公園、棒球場與壘球場等，並規畫特色草原，另有面積超過400個籃球場的水源草原正如火如荼建設中，因此有越來越多愛好休閒的民眾來到左岸，相對的使用率的提高後，公廁問題漸漸浮現。

新竹左岸目前雖有12座公廁，分布於壘球場、溪埔子人工溼地、台68線旁古賢里等3處，但大都為老舊的傳統式流動廁所，空間小且易產生味道，且未設置無障礙廁所，經常有民眾抱怨。

市府因此向環保署及水利署爭取880萬補助經費，搭配市款共將投入約1775萬元，規畫於自行車道周邊各區域，設置5處共20座景觀廁所，設計將採簡約風格、通風除味、自然採光等3大原則，打造簡約、質樸、寬敞的景觀廁所，廁所基座以灰色金屬材質與鋁製框為主，外觀以抿石子砌成，希望建物完全融入左岸自然景觀，工程採兩期施工，明年起陸續完工。

此外，考量民眾使用多元性，每處都設置4座公廁，其中配置2座無障礙廁所、1座男廁、1座女廁，無障礙廁所另有超大空間，除讓行動不便的朋友使用，也讓民眾可把自行車帶入廁所內，保護自行車的安全。

改善工程1期將整建2處共8座廁所，位於壘球場、溪埔子人工溼地，出入口分別從左岸前溪、左岸舊社進入，預計明年2月完工；2期工程將改善3處12座廁所，位於柯子湖人工溼地、頭前溪橋下大廣場、櫻花大道區域等3處，出入口分別由左岸千甲、左岸水源進入，櫻花大道廁所因位居前溪與舊社之間，可從左岸前溪或左岸舊社兩個出入口進入，預計明年中下旬完工。

(中時 )