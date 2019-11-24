1945年8月9日，美國在日本長崎投下原子彈，當時才7歲的林田健司（Kenji Hayashida，譯音）失去了母親和兩個兄弟，自己的頭、手和腳也嚴重燒傷。

他怕人們注視他的傷痕，變得不太願意出門，也想過要輕生；而今天，他將在天主教宗方濟各（Pope Francis）來訪長崎時，聆聽他向世界傳遞的反核訊息。

林田和其他年邁的原爆生還者一樣，都期盼方濟各的來訪，能讓國際注意到廢除核武這個理想，也不忘記當年日本長崎與廣島被原子彈轟炸的慘痛記憶。

教宗來訪長崎這座日本天主教重鎮的前一天，林田和天主教的弟兄姊妹練習著詩歌，要在今天教宗前來舉行彌撒時演唱。

林田在長崎一座教堂前告訴法新社：「我們不能用核武，我甚至覺得連核子恫嚇也不能收到效果。」

他說，他「確定」教宗會傳遞強有力的反核訊息。

另一名長崎原爆倖存者、82歲的森內明（Minoru Moriuchi）也說：「我們不能讓核彈的殘酷再次發生。」

「教宗從不干涉政治，但我希望人們能聆聽他的話語，認真思考核子問題。」

長崎市一名計程車司機也說：「長崎人的想法都一樣，我們不想再有核武了。」「就算到了現在，這裡大概還有2%的人有核彈導致的健康問題。」

美國為結束第2次世界大戰在長崎與廣島投下原子彈，造成兩地共約40萬人失去性命，有些是被核彈轟炸立即死亡，有些則是後來因輻射疾病身亡。

過去方濟各就曾呼籲全面禁止核武，即使只是拿核武恫嚇也不應該。他訪日期間，也將和2011年3月11日福島核災的倖存者會面。

身為38年來第一位訪問日本的教宗，方濟各昨天抵日展開行程前，先在東京告訴主教，他年輕時曾夢想在日本當個傳道士。

他說，470年前，耶穌會（Jesuits）教士聖方濟．沙勿略（San Francisco Xavier）來日本傳播基督教義，還說他「年輕時就對這塊土地有種感情」。

教宗今天最讓人情緒激動的行程，勢必會是造訪長崎原爆犧牲者追悼平和祈念館（Atomic Bomb Hypocenter Park），向當年原爆犧牲者致意這站。

對林田個人而言，教宗的來訪別具意義，因為天主教的信仰，帶他熬過了原爆的創痛。

「我小的時候日子很不好過。我沒跟太太說過這件事，但我結婚前曾想過自殺。」

現在他相信上帝的意思是要他活下來，「我這條命是上帝的旨意。祂讓我活下來…保護這個信仰」。

(中央社)