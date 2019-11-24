國會政黨聯盟中部辦公室執行長周鑫宏表示，將透過國會專業運作的力量，重新打造台灣更先進的政治環境。（盧金足攝）

2020大選競爭激烈，除了藍綠兩大政黨，其他包括親民黨、民眾黨等政黨都加入戰局，去年甫成立的國會政黨聯盟，以反同婚等訴求吸引選民，國會政黨聯盟中部辦公室執行長周鑫宏表示，在台中市第四選區（西屯、南屯區）推出楊書銘等選將，主張透過國會專業運作的力量，重新打造台灣更先進的政治環境，政策目標就是「要給人民更好的日子」。

周鑫宏表示，他來自產業界，以往和政治界無涉，但看到民進黨政府通過同志婚姻，擔心下一代決定站出來，參與推動國會政黨聯盟，擔任國會政黨聯盟中部辦公室執行長。

為輔選參選人深耕基層，他也發現地方還有很多建設及福利待爭取，有意布局台中市議員選舉，進入議事堂為民喉舌，而以他經營企業品牌的精神與經驗，有信心監督政府，為民眾荷包把關，擔任市民最佳代言人。

「讓優秀人才搶進國會！」周鑫宏說，國會政黨聯盟雖然於去年才成立，將發揮國會專業運作的力量，重新打造台灣更先進的政治環境，提醒政府關注民眾生活，實現「要給人民更好的日子」的政策目標。

周鑫宏表示，他長期擔任品牌經銷商，從行銷宣傳角度，解讀2020大選的選情變化與支持度起伏，精闢解析總統大選不只是政治攻防戰，更利用包裝、行銷，經由各種媒體與網路平台的空戰，深入到民眾的生活。

他舉出，國民黨總統參選人韓國瑜從去年高雄市長選舉，帶動一股「韓流」的經典案例，很多民眾看到國旗或國旗裝就會想到「韓國瑜」，成功行銷也順利為藍營在高雄市插旗，其中，主打夜市攤販、漁民、勞工與農友等最需要的庶民經濟，韓國瑜與庶民畫上等號，吸引不少基層民眾。

國會政黨聯盟強調，該聯盟在各政黨中是新起之秀，從創辦開始到現在，已在全台各地開展服務據點多年，台中市人口高達283萬，是全台第二大都，被視為決戰中台灣，將提出一系列政策目標，強化經營大台中地區，讓國會政黨聯盟獲得更多認同與支持。

(中時 )