SMA 病友及家屬呼籲健保署將治療藥物納入健保給付。(黃世麒攝)

SMA 病友及家屬呼籲健保署將治療藥物納入健保給付。(黃世麒攝)

SMA 病友家屬在現場落淚。(黃世麒攝)

SMA 病友家屬在現場落淚。(黃世麒攝)

民進黨立委陳曼麗24日邀集一群脊隨性肌肉萎縮症(SMA)病友及家屬向蔡英文總統喊話，呼籲健保署將治療 SMA 的藥物「Spinraza」納入健保給付。

(中時 )