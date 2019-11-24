肌萎病童向蔡總統喊話 盼治療藥納健保給付 12:032019/11/24 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 總統教育獎得主李怡潔(左前)也站出來為 SMA 病友發聲。(黃世麒攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 SMA 病友及家屬呼籲健保署將治療藥物納入健保給付。(黃世麒攝) SMA 病友及家屬呼籲健保署將治療藥物納入健保給付。(黃世麒攝) SMA 病友家屬在現場落淚。(黃世麒攝) SMA 病友家屬在現場落淚。(黃世麒攝) 民進黨立委陳曼麗24日邀集一群脊隨性肌肉萎縮症(SMA)病友及家屬向蔡英文總統喊話，呼籲健保署將治療 SMA 的藥物「Spinraza」納入健保給付。 (中時 ) #健保 #治療 #給付 #萎縮症 也許您會感興趣 推薦閱讀 10味珍貴中藥 明年3月納健保 04:102019/11/20 生活新聞 24歲男重訓過度變弱肌 針刺激痛點還他肌力 12:352019/11/20 生活 搶進細胞治療 訊聯、尖端加速推動結盟醫院送件佈局 18:322019/11/20 財經 防抽筋靠這4招 切記不要亂補鈣 20:072019/11/20 生活 健保署勇奪2019年亞太電子化成就獎銀獎 17:322019/11/21 生活 幫助榮總桃園分院 桃園景福宮捐贈200萬醫療儀器 17:122019/11/21 生活 苗栗醫院導入自立支援照顧 成功提升自主能力 17:112019/11/21 生活 獲准執行細胞治療 北醫附醫開啟癌症治療新契機 17:452019/11/21 生活 熱門股－基亞 獲日授權營運添翼 04:102019/11/22 證券．權證 漸凍人等11罕病納「病主法」 衛福部：12月實施 13:062019/11/22 生活 生活熱門新聞 12生肖本周運勢 事業運前3名人是你嗎？ - 生活 冷鋒報到！氣象專家：明晚起開始變天 - 生活 好市多黑色購物節預備動作！16款瘋搶商品快筆記 - 生活 好市多黑色購物節預備動作！16款瘋搶商品快筆記 - 生活 顧腸道就吃發酵食物！營養師曝5好處 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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