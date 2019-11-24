澳洲媒體早前報道指，一名自稱在港台從事間諜活動的大陸籍男子王立強，到澳洲尋求政治庇護。對此中央政法委微信公眾號「中央政法委長安劍」24日發表評論，文章題為《「中國特工叛逃澳大利亞」，反華媒體造謠記錄裏再添一筆新帳》，稱「一條假新聞讓不少外媒集體亢奮」，但凡有醜化大陸的一絲可能，一些外國媒體就不會放過這樣機會。

中央政法委微信的文章表示，西方反華媒體早就沒有了公信力可言。境外媒體通過傳播謠言貶損大陸吸引眼球，這幾乎成了「國際慣例」，「中國特工叛逃澳洲」的假新聞不過是在他們厚厚的不良記錄裡再添一筆新帳。就在幾天前，一則外媒瘋傳的「英國駐香港領事館前僱員遭受酷刑」新聞被證實是假新聞。

文章指，民進黨大肆渲染王立強的謊言，渲染大陸的威脅，製造民眾恐慌，打壓競爭對手，趁機撈取選票。蔡英文更是忙不迭地跳出來附和騙子，稱台灣「過去重要選舉都能看見大陸的影子」。再次說明蔡英文在意的不是台灣的前途和民眾的利益，所作所為不過是不斷升高兩岸對抗來攫取選舉私利。

文章又稱，不如好好反思一下，為什麼罪犯總愛往澳洲逃亡，把那裏當做避罪的天堂、贓款的避風港。這些年，隨著大陸反腐追逃力度的不斷加大，人們經常可以看到貪官從澳洲回國自首的新聞，但仍有「紅通」人員在澳洲住著豪宅逍遙自在，而澳洲政府一些高官明知他們是逃犯卻無所作為，把已經簽署過的引渡條約擱置了十幾年。

(中時 )