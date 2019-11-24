.@JoelEmbiid is really good at basketball.



You all already knew that tho. pic.twitter.com/W6xS67Xk7V — Philadelphia 76ers (@sixers) November 24, 2019

看到上季跟自己不對盤的前隊友吉米巴特勒重返費城，七六人中鋒恩比德說什麼也要好好發洩一下！恩比德24日貢獻23分、11籃板、2助攻、2抄截與2火鍋，帶領七六人113比86痛扁巴特勒領軍的熱火，除摘4連勝，也終止熱火5連勝。

向來都跟年輕隊友關係欠佳的吉米巴特勒，上季效力七六人期間，跟恩比德之間早就不對盤，隨著巴特勒今年夏天離隊跳槽熱火，恩比德就在等待可以好好發洩內心悶氣機會，如今他終於等到了，更把巴特勒領軍的熱火修理到灰頭土臉。

七六人開賽沒多久，就取得兩位數以上領先，打完上半場，更以55比35大幅領先作客的熱火，沒想到第3節一開始，七六人一舉發動誇張18比3猛攻，雙方差距轉眼來到30分以上，也讓比賽很快就進入垃圾時間，熱火輸得有夠難看。

能夠痛宰熱火出氣，恩比德最該感謝的隊友是攻下全場最高32分的賈許理查生，托必亞斯哈里斯也有19分，荷福德16分；熱火以菜鳥後衛希洛20分最高，吉米巴特勒投13中4，僅拿11分，看來他很清楚這次鐵定被恩比德虧翻了。

(中時電子報)