台東縣政府昨日表揚模範寄養家庭及資深榮退寄養家庭。

有你真好！台東縣政府昨日表揚模範寄養家庭及資深榮退寄養家庭，會中安排曾接受寄養安置的視障 街頭藝人古梅馨演唱 ，並與認養媽媽陳美珍重相逢，母女兩緊緊擁抱，場面溫馨，古梅馨滿懷感激地說，如果沒有美珍媽媽的教育，今天也不會走上音樂這條路。

有著清亮溫柔的歌喉 ，27歲視障街頭藝人古梅馨，老家在台東縣關山鎮，因為兄弟姐妹眾多，她又看不見，國中到台中啟明學校讀書，暑假返鄉就被安排到寄養家庭，與寄養媽媽陳美珍結下不解之緣，梅馨說，自己在國中青春期個性很不好，有大小姐脾氣，在美珍媽媽的開導下，走上音樂這條路。

陳美珍說，梅馨因為看不到，除了要幫她洗澡以外，吃的方面也要幫她料理，離開寄養家庭後，每逢生日或母親節打會打電話祝賀，但是對她還是很不放心，這是很開心聽到她唱歌，已經可以獨立照顧自己，真的很感動。

台東縣政府社會處昨日表揚7戶模範寄養家庭、2戶資深榮退寄養家庭，及14間績優兒少婦女福利機構，並頒發5戶新聘寄養家庭及38戶續聘之家養家庭證書。

社會處長曹劍秋表示，對於寄養家庭長期以來無私的付出表達感謝，因寄養家庭高齡退休、及寄養服務挑戰性高等因素，台東招募寄養家庭不易，戶數從過去的56戶逐年銳減至38戶，希望能邀請更多有愛心及熱忱的家庭加入寄養服務的行列。

(中時 )