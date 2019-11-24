108學年度全國各級學校民俗體育競賽，本周末在台南市國立台南大學進行最後四項比賽，民俗體育參賽最受歡迎的扯鈴，必需連賽兩天才能消化賽程，首日竸技、大專團體男女競速由輔仁大學包辦特優，個人賽則是台北教育大學的天下。

今年扯鈴共1527人參賽，比去年多了124人，幾乎是本屆參賽總人數6605人的四分之一，勘稱是民俗體育競賽最強而有力的支撐，各級學校參與程度最高。

扯鈴比賽分花式團體賽、花式雙人賽、花式個人賽及競速賽等四大類，其中花式個人賽及競速賽又分成十幾個細項，因參賽者眾，競賽項目又多，大會特開闢四個場地分別進行，儘管如此，還是有部分比賽得留到周日壓軸，首日競賽國小團體組，苗栗後龍國小包辦男女特優，金門金鼎國小則帶走國小女子團體特優。

國中團體競速，台南市建興國中和台南市六甲國中分別在男女組為地主留下特優佳績，一直在民俗體育表現不俗的離島金門，金寧國中又在女子團體競速賽獲得特優。

今天大會繼續在原場地進行最後一天扯鈴丶陀螺丶跳繩丶武陣四項比賽，歡迎民眾踴躍前往參觀。

(中時電子報)