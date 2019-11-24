澳媒報導一名自稱是中國間諜的男子王立強逃亡澳洲更接受媒體採訪揭露他如何操縱台灣選舉，提供資金給特定候選人。不過上海公安局昨晚則發聲明指出王男事實上是詐騙犯。而國民黨副秘書長蔡正元今天也公布該案於2016年的判決書，打臉澳媒。

蔡正元指出，王立強是判刑確定的詐欺犯，逃到澳洲變身假間諜，想騙取政治庇護，澳洲和美國媒體平常騙人騙慣了，這次反被中國騙子騙了。

蔡正元更指控這是美國CIA和海外台獨在編造這種假間諜的故事，想幫蔡英文和民進黨，「手段卑劣，手法拙劣，通通下地獄去！」

(中時 )