共諜其實是詐騙犯？蔡正元公布判決書 11:162019/11/24 中時 周毓翔 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡正元公布2016年王立強的判決書。（取自蔡正元臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 澳媒報導一名自稱是中國間諜的男子王立強逃亡澳洲更接受媒體採訪揭露他如何操縱台灣選舉，提供資金給特定候選人。不過上海公安局昨晚則發聲明指出王男事實上是詐騙犯。而國民黨副秘書長蔡正元今天也公布該案於2016年的判決書，打臉澳媒。 蔡正元指出，王立強是判刑確定的詐欺犯，逃到澳洲變身假間諜，想騙取政治庇護，澳洲和美國媒體平常騙人騙慣了，這次反被中國騙子騙了。 蔡正元更指控這是美國CIA和海外台獨在編造這種假間諜的故事，想幫蔡英文和民進黨，「手段卑劣，手法拙劣，通通下地獄去！」 (中時 ) #蔡正元 #澳洲 #間諜 #美國 #媒體 #共諜 #王立強 #CIA #韓國瑜 #蔡英文 #2020大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓再被爆房產？綠營酸「大宅門」連續劇 12:212019/11/20 政治 綠營：韓國瑜不是賣菜郎是好野郎 11:082019/11/21 政治 大政治大爆卦-無色覺醒》大安房產李佩芬所有! DPP昧著良心拿烏龍爆料狂黑？ 14:132019/11/21 政治 直擊幕後！利菁一個舉動拍韓國瑜 讓人融化了 21:232019/11/21 娛樂 命理師看不下去了！「2大殺招」助韓國瑜逆轉勝 00:032019/11/22 娛樂 韓國瑜亟待跨越的3大坎 04:092019/11/22 論壇廣場 利菁麻辣提問 韓綜藝魂上身 04:102019/11/22 政治要聞 難怪隨扈會哭！陳揮文揭韓國瑜私下真實一面 00:202019/11/23 娛樂 怒駁外電報導！ 韓國瑜：有拿中共一塊錢就退出總統選舉 15:082019/11/23 政治 黃暐瀚抓包蔡英文小動作 這就是溫度 00:012019/11/24 政治 政治熱門新聞 共諜案後 媒體人：韓民調又拉起來了 - 政治 共諜案大逆轉 網友：民進黨GG了 - 政治 共諜案空前危機？1450崩潰：韓真的穩了！ - 政治 綠花蓮造勢便當曝光？網驚喊名店 - 政治 不忍了！周錫瑋：蔡英文動用國家機器賄選？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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