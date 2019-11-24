美國國家安全顧問歐布萊恩今天敦促加拿大不要使用中國電信商華為的5G技術，他說，此舉會危及加拿大與美國的情報共享，並讓中國政府掌握加拿大人個資。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）先前表示，會等10月聯邦大選後再決定是否使用華為5G設備，但他10月21日贏得大選後，尚未對此發表評論。

美國國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）在加拿大諾瓦斯科細亞省哈利法克斯（Halifax）的安全研討會上告訴記者，「如果我們的親密盟友讓特洛伊木馬病毒進入這個城市」，情報分享「會受到影響」。

「當他們（中國人）讓華為進入加拿大或其他西方國家，他們將會知道所有健康紀錄、銀行紀錄、社交媒體貼文，會知道每個加拿大人的每件事。」

加拿大和情報共享網絡「五眼聯盟」（Five Eyes）盟邦對華為5G是否藏有後門、讓中國人得以監控的問題意見分歧。

除了加拿大，「五眼聯盟」中的美國、澳洲和紐西蘭都已對華為實施禁令，立場沒那麼堅定的英國則說，華為5G產品可用於較不敏感的領域。

(中央社)