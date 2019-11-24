香港今（24）日舉行四年一度的區議會選舉，在反送中、反政府運動風潮引發的不安氛圍中，香港選民一早踴躍上街頭票，頭一個小時就創下3.82%投票率，為上屆選舉的3倍，選民表示，提前到投開票所排隊，是擔心遭遇不測。

香港24日舉行區議會選舉，一早投開票所出現排隊人龍，投票相當踴躍。

綜合美國之音、新加坡《聯合早報》報導，香港區議會選舉投票活動自今日上午7時30分開跑至晚間10時30分結束，根據香港選舉事務處官網公布的統計數字，截至上午8時30分，本屆選舉頭一個小時投票率達3.82%，累積投票人數超過15.7萬，是2015年同一時段的3倍，顯示本次選舉投票相當踴躍。

事實上，今天一早投票開始後，許多投開票所前已經湧入大批排隊人潮，一名到九龍黃大仙小學投票站投票的香港市民賴凱文（Kevin Lai）說，他擔心來晚了就無法投票。他說：「有些人害怕選舉會被無法預見的原因中止，這可能是某些抗議活動。」他說，成千上萬人排隊等候投票是為了展現支持香港的心，「大部分區議會成員都是支持政府，沒有幫助香港。」

香港24日舉行區議會選舉，一早投開票所出現排隊人龍，投票相當踴躍。（圖／路透社）

香港24日舉行區議會選舉，一早投開票所出現排隊人龍，投票相當踴躍。（圖／路透社）

另一名一大早就到元朗投票站投票的陳小姐說，自己來的早是預計參加投票的人很多，她說過去從未見過像本屆這樣一樣的選舉，但礙於形勢，她知道投票很重要，「我知道很多人的感覺像我一樣。」

(中時電子報)