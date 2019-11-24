Derrick dime. DeMar dunk.



Beautiful. pic.twitter.com/DoUWorQGDJ — San Antonio Spurs (@spurs) November 24, 2019

沒想到就算碰上東區墊底球隊尼克，馬刺想要止敗都要這麼驚險！馬刺24日來到紐約麥迪遜花園廣場，儘管一度領先到25分之多，卻在最後關頭被尼克追到只差個位數，幸好馬刺最後仍以111比104擊退尼克，總算中止難堪8連敗。

儘管馬刺一開賽就靠艾卓吉、迪羅薩、米爾斯等人火力掩護，輕鬆取得兩位數以上領先優勢，打到第3節，更一度領先尼克到25分之多，沒想到末節竟被追到只差個位數，讓馬刺總教練帕波維奇只好換上主力撐完，贏得一點也不漂亮。

這是馬刺自從8日在主場以121比112擊敗雷霆後，相隔16天再次嘗到贏球滋味，8連敗是馬刺自從1996-97年球季以來的最長連敗紀錄，那個球季最後只拿20勝62敗，值得一提的是，馬刺隨後選來鄧肯，開啟20多年來的輝煌歷史。

馬刺中止8連敗的最大功臣是艾卓吉，他貢獻全場最高23分，且有6籃板、3助攻、3抄截，迪羅薩也拿21分、9籃板及4助攻，米爾斯替補攻下17分，珀特爾11分、10籃板；尼克以先前反悔沒加盟馬刺的馬可斯莫里斯20分最高。

(中時電子報)