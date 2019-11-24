一位日本網友日前來台旅行，順手拍攝台灣街頭風景，卻發現日本商店充斥街頭，讓他彷彿置身國內。(圖擷自Twitter「Osga0971」)

台灣人有多哈日？來台觀光日客找到答案了！一位日本網友日前來台旅行，順手拍攝台灣街頭風景，卻發現日本商店充斥街頭，讓他彷彿置身國內，他直言說，「我真的從日本出國了嗎？」對此現象，台灣網友其實也深有同感，在日本也隨處可見中文看板、聽聞華語招客聲。

日本網友「Osga0971」日前在推特貼出4張照片，寫道「台灣的『我從日本出國了嗎？』好不安的系列照片」。他並追記『我真的從日本出國了嗎？』他的清單還包括松屋、長崎麵包。他提到，即使到台灣夜市或土產店，一得知他是日本人，店員或老闆都能立刻切換成日語與他交談。

他所拍攝的街景出現Times停車場、大戶屋餐廳、全家便利商店、藥妝店松本清，連小七也有受台人歡迎的高絲雪肌粹櫃位，以及其他很夯的日本零嘴。

原po發文引起網友熱議，吸引2786人分享，4608人按讚。其他網友也紛紛留言，「奇怪？我明明有搭上飛機，什麼時候回國了？」、「台灣的日系便利商店比日本密集，還有林立的7-11度讓我不安」。

日客有這種錯覺，其實台客異地而處，竟也有似曾相識的印象，「上回出差到日本市區，也感覺像沒出國，除了日語多些，現最多是講中文，還有到處中文廣播，可能要去離市區遠的郊區才有日本風情，市區就讓人誤以為沒出國的錯覺…」。

(中時電子報)