新竹縣7個數位機會中心（簡稱DOC）近日參加教育部「從DOC看台灣」數位應用創作大賽，在214件投稿中奪得3項佳作，包括2項遊程規畫獎、1項直播達人獎，獲獎的DOC都結合部落地方特色及文化，顯見數位教育在遍鄉部落地區已有相當成果。

縣長楊文科表示，為推動行政院縮減數位落差推行的「偏鄉數位應用推動計畫」，縣府與明基友達基金會合作，共同輔導縣內DOC推廣數位學習，提供免費數位服務及學習資源，近年來也積極培養民眾行銷在地品牌，透過媒體行銷課程，讓偏鄉的人文風華，在社群平台上大放異彩。

此次獲得遊程規畫組獎項的分別為馬里光 DOC的《馬里光田園生活小旅行》及五峰DOC的《大口呼吸，遊山趣清泉》。馬里光DOC長年推動部落經營，居民多以種植五月桃為主，並積 極推動友善土地的自然農法，打響馬里光五月桃品牌，同時藉由數位課程帶動在地產業行銷，積極推廣部落觀光旅遊。

獲直播達人組佳作的關西DOC，則是在今年初開設「竹苗直播線上看」課程，教導部落中壯年的學員社群行銷的新趨勢，透過直播平台及器材的介紹、節目內容的場景設計、流程安排，打造更吸引人的線上直播節目。

而關西DOC也長期推動泰雅傳統編織技術，今年並應用所學，直播部落婦女們穿上泰雅傳統服飾，邀請耆老介紹傳統服飾的編織手法及意義，再由馬武督部落發展協會總幹事王振武介紹編織傳統技藝如何與數位科技結合，完成直播作品《耆老介紹馬武督部落泰雅編織》，並以此榮獲直播達人組佳作。

(中時 )